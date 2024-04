Siboldi acepta responsabilidad tras goleada de Pachuca ante Tigres

Robert Dante Siboldi aceptó la responsabilidad por la goleada recibida 3-0 a manos del Pachuca, y dijo sentir pena y tristeza.

En la primera derrota, a un año de haber comenzado su gestión, el estratega uruguayo externó que se va dolido y apenado.

"El responsable soy yo, yo me equivoco siempre. Nos duele perder en nuestra casa, si bien es la primera derrota, estamos apenados, molestos, tristes, porque el apoyo de hoy fue increíble", expresó ante los medios.

Siboldi defendió los cambios realizados en el segundo tiempo, cuando dio entrada a elementos estelares, pero los Tuzos lucieron más contundentes y terminaron ganando el juego.

"Los cambios que hicimos fueron pensando en la dosificación e ir a buscar el partido. Los que estaban, los que lo hicieron de inicio hicieron bien. Nos hace bien el pelear un lugar para elegir opciones. Fue un gran rival, jugó muy bien, supo llevar el partido correctamente, hay que darles valor a ellos".

Manifestó que la derrota no representa una cachetada ni una llamada de atención a tiempo, ante los compromisos contra Columbus o el Clásico Regio contra Rayados.

"No creo en eso, no creo en las cachetadas a tiempo. No preparamos el partido para perderlo ni estamos esperando a perder para reaccionar. No es así, yo no lo comparto a eso".

LAINEZ Y OZZIEL TERMINA TOCADOS

Siboldi informó que tuvo que cambiar a Diego Lainez y Ozziel Herrera para la segunda parte debido a que salieron lastimados.

Lainez presentó un golpe en el talón, mientras que Herrera tuvo un esguince de tobillo, sin determinar la gravedad.

"Tuvimos que hacer cambios por lesiones, golpes, prevaleciendo que todos lleguemos bien", declaró