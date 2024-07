Declaraciones de Johan Rojas sobre el desempeño de Rayados

Johan Rojas, mediocampista de Rayados, habló sobre los primeros partidos de los albiazules en el torneo y, tras sufrir para ganarle a Querétaro, afirmó que gustar al público no siempre depende de golear a los rivales.

El colombiano, en conferencia de prensa, comentó sobre el encuentro ante Querétaro donde Rayados ganó, pero terminó pidiendo la hora y advirtió que no siempre podrán golear o ganar tranquilos.

"Creo que gustar no es ganar 7-0, 5-0, creo que el partido lo teníamos controlado 2-0, por ahí hacen un buen gol y se aprieta un poco el partido, creo que como en todo esto de futbol no podemos pedir ganar tranquilos o nosotros atacando los 90 minutos porque no va a ser así", comentó.

El mediocampista sudamericano también habló sobre el salto que dio en su carrera profesional al pasar de jugar en Colombia a Rayados, tanto en calidad como en instalaciones, pero hizo énfasis en la afición.

"Jugaba en Equidad, donde gracias a Dios me dieron la oportunidad de debutar y cumplir muchos sueños míos, pero no teníamos hinchada, todos los partidos los jugábamos de visitante; estar con la gente que te apoya es un plus mayor. Los compañeros acá son top mundial, las instalaciones te hacen sentir cómodo, hay días que me quedo tres, cuatro horas en El Barrial porque me agrada estar ahí; mi familia contenta, se lo merecían desde hace rato por todo el esfuerzo que han hecho desde que llegué aquí", dijo.

Por último, mencionó que Stefan Medina es su ídolo desde que jugaba en el Atlético Nacional y contó que su compatriota presagió el gol ante Gallos.

"Cuando nos levantamos, concentro con él y la primera palabra fue que hoy hacía gol y cuando se termina el partido, nos damos un abrazo y me dice que lo tenía en mente y que lo había visualizado, cuando nos levantamos la primera palabra de él fue, 'hoy la metes' y así fue. Se lo digo a cada rato, cuando jugaba en Nacional, mi papá me llevaba a verlo y a cada rato le digo que es el ídolo mío", contó.