Rayadas avanzaron a Semifinales pero Amelia Valverde busca mejorar

Por: Agencia Reforma

Noviembre 12, 2024 - 08:28 a.m.

Las Rayadas avanzaron a Semifinales, pero sufrieron de más, y por ello, Amelia Valverde busca afinar la puntería para la siguiente ronda.

En rueda de prensa, la entrenadora albiazul reconoció la creación de oportunidades, pero en la siguiente ronda buscarán capitalizar más y no desperdiciar chances.

"Tuvimos cinco posibilidades muy claras, no se nos dio la anotación y condicionó un poco el juego. El viernes estaba preocupada por lo que habíamos generado, hoy lo que generamos es bueno, pero no concretamos. Es momento de ocuparnos, que todas esas situaciones que generamos las podamos concretar", mencionó.

Por otro lado, la estratega tica también habló del arbitraje, aunque, a regaña dientes, cuidó sus palabras por miedo a una multa, pero pidió gente más capacitada para la siguiente ronda.

"Estoy muy clara que debo cuidar mis palabras por las multas, me parece incluso particular que no podamos expresarnos, que estemos condicionados los entrenadores con una multa a qué decir. Está muy claro, los dos entrenadores estábamos sumamente molestos, no cruzamos palabras, fue con el cuarto árbitro. Está claro lo que pasó el viernes, con dos o tres jugadas particulares, se incorpora el VAR, no se por qué no se utiliza. La directiva va a realizar el trámite correspondiente para intentar que para lo que viene se nombre a personas más acordes a lo que corresponde", comentó en tono serio.

Rayadas enfrentará a Pachuca en Semifinales, cerrando en el "Gigante de Acero" en busca del pase a la Final.