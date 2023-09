Queda Ibáñez descartado; Ozziel sí viaja con Tigres

MONTERREY, NL.-Nicolás Ibáñez no realizó el viaje a Guadalajara y quedó descartado en Tigres para enfrentar al Atlas.

El argentino presentó una infección estomacal, la cual le impidió entrenar también este sábado, reveló una fuente cercana al club.

La sorpresa entre los que viajaron fue Ozziel Herrera, jugador que aún se encontraba en recuperación por molestias musculares.

El viernes, el entrenador Robert Dante Siboldi había descartado a Herrera e informó que le restaba una semana más de recuperación.

Sin embargo, este sábado Ozziel abordó el autobús del equipo para trasladarse al aeropuerto, por lo que concentrará.

No obstante, el club no ha informado si formará parte de la convocatoria para el partido o si está en condiciones para jugar ante su ex equipo.

Además de Ibáñez, también están descartados Sebastián Córdova y Vladimir Loroña, este último arrastra molestias musculares desde el encuentro ante Santos.

La incógnita para los felinos será quién podría suplir a André-pierre Gignac si llegara a salir de cambio, ante la ausencia de Ibáñez.

Lo anterior abre más la posibilidad de que debute Marcelo Flores, aunque no sea un "9" nominal, pero puede jugar por todo el frente de ataque.

Flores fue el primer jugador en abordar el autobús, momentos antes de partir al aeropuerto.

Los felinos entrenaron en el Estadio Universitario a puerta cerrada.

El equipo tuvo una sesión matutina que comenzó a las 10:00 horas.

Posteriormente, se trasladó al aeropuerto poco después de mediodía.