¡Insípido empate! Ofrecen Pumas y Mazatlán poco en CU

Ciudad de México.- Pumas se quedó con ganas de darle una satisfacción a sus aficionados y tras empatar 0-0 con Mazatlán, el colofón de un duelo mezquino de parte de los visitantes llegó en los últimos minutos, cuando se presentó el grito homofóbico.

Los universitarios se toparon con una muralla morada que no dejó accionar a los de casa, ya que cada vez que intentaban penetrar por las bandas, nueve elementos de la escuadra visitante impedían que algún balón pudiera perturbarlos.

Fue un primer tiempo de bostezo en el que el equipo de Antonio Mohamed cargó la ofensiva del lado del sector izquierdo con César Huerta, a quien sacaron a punta de patadas y una marca de dos o tres hombres.

Luis Amarilla les metió un susto a los auriazules al minuto 23´, cuando la pelota pasó en los linderos del área de meta y no pudo meter la pierna para empujar el esférico.

Los cambios se hicieron obligados para el complemento, Jorge Ruvalcaba tomó el lugar de Ulises Rivas, sólo que Mazatlán se atrincheró en su zona para impedir que el juego fluyera.

Al minuto 58 se marcó penal contra Pumas por una aparente falta del portero Julio González sobre Amarilla, pero luego de la revisión en el VAR no se concedió la pena máxima.

Mohamed movió tres de sus piezas para abrir a los morados con los ingresos de Robert Ergas, Gabriel Fernández y Santiago Trigos, y el gol se negó a caer.

Mazatlán se paró en el Estadio Olímpico Universitario con la encomienda de sacar un punto y al final de salió con la suya, dejando un mal sabor a los casi 21 mil aficionados que se dieron cita en el Olímpico Universitario.

A dos minutos del final, el portero Hugo González hizo tiempo deliberadamente en dos ocasiones y el público lanzó el grito homofóbico.

Ambas escuadras se fueron en medio de abucheos.

¿Cuáles han sido los resultados de Pumas vs. Mazatlán?

Apertura 2023

Pumas 0-0 Mazatlán

Clausura 2023

Mazatlán 1-2 Pumas

Apertura 2022

Pumas 1-1 Mazatlán

Clausura 2022

Pumas 1-1 Mazatlán

Apertura 2021

Mazatlán 2-2 Pumas

Clausura 2021

Pumas 3-0 Mazatlán

Apertura 2020

Mazatlán 0-0 Pumas

´NO ESTUVIMOS A LA ALTURA´

* Antonio Mohamed admitió que Pumas no jugó un buen partido ante Mazatlán porque actuaron erráticos, además de que muchos elementos del plantel no estuvieron a la altura a nivel individual.

* "No fue nuestro mejor partido y eso está claro; estuvimos muy erráticos en los pases, no logramos jugar en bloque y eso lo resintió el equipo. No fue bueno para nosotros, nos tiene que servir de aprendizaje porque fue de un alto grado de dificultad", explicó.



LEÓN Y PACHUCA VAN POR SU PRIMER TRIUNFO EN EL ´A23´

En el cierre de la Jornada 2 de la Liga MX, el León le hace los honores al recibir en el estadio Nou Camp a los Tuzos del Pachuca, donde ambas escuadras buscan su primera victoria del torneo.

Los Panzas Verdes llegan con firme idea de sumar, luego que en su presentación se vieron sorprendidos por el Rebaño Sagrado 1-2 en la jornada 1.

Por su parte, los Tuzos del Pachuca se vieron alcanzados en el marcador al igualar 1-1 en su visita a Mazatlán, sin embargo, dejaron escapar la victoria al fallar en la recta final el cobro de tiro penal. León y Pachuca prometen un encuentro lleno de emociones.