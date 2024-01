Gerardo Arteaga es presentado con los Rayados de Monterrey

MONTERREY, NL.- El mexicano Gerardo Arteaga, nuevo jugador de Rayados, dijo que regresa en su mejor momento después de tres años y medio jugando en el futbol de Europa.

PRESENTACIÓN OFICIAL

Al ser presentado oficialmente en el Estadio Monterrey, el lateral izquierdo agregó que viene dispuesto a ganarse a un lugar sabiendo que es un equipo muy competitivo y que le gusta la presión de la afición.

"Estos tres años que estuve allá creo que gané bastante en el tema de aprendizajes que tuve, sabes que la mentalidad europea es muy diferente, me hice de hábitos muy diferentes también, alimentación, descanso, cosas así que no lo llevaba tanto estando acá en México", explicó Arteaga.

"Aprendí bastante en lo personal también futbolísticamente. Me siento mucho mejor de cómo me fui. Estos tres años he estado en mi mejor momento y me siento en mi mejor momento ahorita".

Agregó que también le ayudó en el aspecto emocional y personal, pues se fue justo en la pandemia del Covid-19.

Arteaga dijo que su decisión de regresar de Europa no fue fácil de tomarla, pero siente que es lo mejor pata su carrera.

"Hubo por ahí rumores de poder permanecer en Europa, pero desde que llegó también la oportunidad de volver a México, sobre todo a Monterrey, creo que ellos no estaban tan enamorados de mí. Fue por eso también que tomé la decisión, sobre todo también por el proyecto que me plantearon, que es un proyecto muy importante, buenísimo, y sobre todo que conozco al club", dijo el ex jugador del Santos de Torreón.

Respecto a llegar a una plaza exigente, Arteaga dijo que lo sabe a la perfección, pues desde que estaba en Santos veía la importancia de Rayados.