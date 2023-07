Selección Mexicana se acercó a Rayados por Germán Berterame

CIUDAD DE MÉXICO

Ya sea por descubrir futbolistas nacidos en otro país pero que gracias a la nacionalidad de sus padres pueden naturalizarse, o en este caso, por grandes actuaciones en la liga local, la tendencia en muchas selecciones del mundo presenta bastantes ejemplos de jugadores naturalizados.

De acuerdo con Santiago Fourcade, periodista de FOX Sports y Multimedios, Germán Berterame comenzó su proceso de naturalización para ser mexicano, gracias a un acercamiento que tuvo la Selección Mexicana con el Club de Futbol Monterrey.

El argentino, nacido en Villa María en la provincia de Córdoba, tiene 24 años y arribó al futbol mexicano en 2019 tras jugar en equipos como San Lorenzo y Patronato.

Su primera aventura en la Liga MX fue con el Atlético de San Luis, equipo con el cual jugó 93 partidos y convirtió 31 goles. Gracias a su gran desempeño con el club potosino llegó a Rayados para disputar el Apertura 2022 y en sus primeras dos temporadas con La Pandilla jugó 39 partidos y anotó 11 goles acompañados de cinco asistencias.

"Me gustaría y como lo he dicho en algún momento está en proceso, no todo es fácil pero bueno, ya iniciamos algunos procesos así que ahora hay que esperar para recibir el OK y ya se irán a enterar lo más rápido posible, y ahí estamos", declaró Berterame para Canal 6 Deportes y Milenio La Afición.

Asimismo, el goleador del Monterrey confesó que aún no se acercó nadie de la Selección para hablar con él; sin embargo, sí lo hicieron con el club.

"A mí no específicamente, pero sí a la parte del club le han hablado, así que luego me han dicho a mí y como te dije, por eso inicié ese proceso así que no es fácil que se haga así de rápido y ahora hay que ir paso a paso" agregó.