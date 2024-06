Óliver se despide de España; mañana llega a Monterrey

MONTERREY, NL.-Óliver Torres le puso fin, oficialmente, a su ciclo con el Sevilla y se despidió de su país natal, España, para viajar en las próximas horas a Monterrey y reportar con Rayados.

El refuerzo estelar del cuadro albiazul cumplió con su contrato y reportará con su nuevo equipo, pero antes, organizó una fiesta mexicana para celebrar su llegada al país azteca.

En una publicación en redes sociales, Torres dejó ver su emoción por viajar a México y enfilarse con el Monterrey, además, agradeció el apoyo de sus seres queridos.

"Decir adiós no siempre es motivo de tristeza. La vida a veces tiene caminos para nosotros que no teníamos planeados, pero qué bonitos. Me voy lejos, 8 mil 587 km de distancia, pero consciente de que será una buena aventura para mí", escribió.

Óliver llegará este domingo al mediodía a Monterrey, para a partir del lunes conocer al plantel y comenzar los entrenamientos, además, seguir con su recuperación de la lesión en la clavícula.