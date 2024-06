Español consolidado, jugador de Rayados

El mediocampista español, Óliver Torres, será jugador de Rayados.

El español se despidió el jueves del Sevilla y su afición en sus redes sociales.

Torres, de 29 años, juega como volante mixto, tanto de contención como de "8".

Se espera que este fin de semana pueda ser anunciado oficialmente por Rayados.

El fichaje estaba hasta ayer cerrado en un 90 por ciento, indicó una fuente inmiscuida en las negociaciones.

El mediocampista cuenta con una carrera exitosa en el futbol de Europa, en donde ha militado en equipos como Atlético de Madrid, Villarreal, FC Porto y Sevilla.

De hecho, Óliver coincidió en el Sevilla y Porto con el sonorense Jesús Corona, canterano de Rayados y actualmente miembro del club.

A nivel selección nacional jugó con su País campeonatos de UEFA Sub 19 y Sub 21, así como el Mundial Sub 20 en el 2013.

En su carrera con clubes tiene importantes logros tanto en España como Portugal, pues fue campeón con Atlético de Madrid en la Copa del Rey 2012-2013.

También ganó la Liga de Europa de la UEFA con Sevilla en 2019-2020 y 2022-2023 y en Portugal la Primeira en el 2018.

Torres, quien es canterano del Atlético de Madrid, viene a formar una dupla en la media cancha con su compatriota Sergio Canales.

El entrenador Fernando Ortiz busca engrosar la media en los roles de contención y mixto, pues básicamente sus hombres de confianza sólo eran el argentino Jorge "Corcho" Rodríguez y el mexicano Luis Romo.