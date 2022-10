No me voy a suicidar.- Almada sobre perder la Final

"Hay un camino que nos trajo acá y no es sencillo, 17 fechas de la Liga y algo debemos haber hecho positivo, por más que ponga toda la disposición tampoco me voy a suicidar si no se da", explicó Almada este miércoles en video conferencia.

"Si no ganamos voy a seguir con la idea, me ha tocado ser campeón en otras partes hay otra cosas que podemos aportar, tenemos mucha confianza en lo que hacemos, nos tocó caer en 2 finales que no merecíamos pero no es de merecimientos, se gana y se pierde y se empata, nada es absoluto en el futbol"

Los Tuzos perdieron ante el Atlas la Final del Clausura 2022, con Almada de DT, quien también sucumbió al frente de Santos en el Guardianes 2021.

Pero Almada confía en que su plantilla ya se ha cargado de experiencia tras la derrota con los Zorros en la anterior Final.

"A mí no me genera ninguna presión, es una satisfacción estar en una Final y si uno la pierde es porque hay otro equipo que es mejor que nosotros, pero vamos a poner todo, a tratar de ganarla, presión es el que se tiene que levantar a las 4 de la mañana para ver por sus hijos, esto no es presión, esto es para disfrutarlo, tengo mucho años, fui futbolista y desde hace 8 años soy entrenador", apuntó.