Polémica en la Copa América: narrador argentino vs afición mexicana

Ciudad de México

La Selección Mexicana tuvo ante Venezuela una mala presentación en la Copa América, misma que además de la derrota (0-1) complicó su pase a la siguiente ronda.

Actuación que sirvió para que un narrador argentino realizara burlas contra la afición mexicana, que cantaba el ole en las tribunas del SoFi Stadium.

Todo ocurrió en los primeros minutos del duelo, en los que Julián Bricco, narrador de la cadena TyC Sports mostró su molestia ante la alegría de la fanaticada

Asegurando que ese tipo de actitudes no puede ser posibles con un empate a cero, y reiterando que la afición mexicana no sabe de futbol.

"La estupidez que apareció en el partido de Costa Rica sigue. Gritan ole, ole en el cero a cero, eso es no entender nada de futbol. Me salió decirlo, el dos se la toca al seis, no lo puedo creer".