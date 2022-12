Ya es oficial: se va Montes al Espanyol

"El defensa mexicano, de 25 años de edad, viajará hoy (ayer) lunes 26 de diciembre a España para practicarse exámenes médicos", informó el club en su comunicado.

El cuadro catalán hará oficial la llegada del defensor mexicano, de 25 años de edad, una vez que pase dichos exámenes.

El mundialista con México en Qatar 2022, y medallista de bronce en Tokio 2020, se sumará a la legión de mexicanos en el Viejo Continente.

Con los Rayados de Monterrey conquistó Liga MX, Copa MX y una Liga de Campeones de la Concacaf, además de que fue el primer jugador en anotar un tanto en el nuevo BBVA.

Héctor Moreno, su compañero en el cuadro regiomontano, también tuvo un paso por el Espanyol de Barcelona.

PIDE A MEXICANOS EMIGRAR

El "Cachorro", antes de partir a Europa dedicó unas palabras para los jugadores mexicanos.

El exjugador de Rayados de Monterrey invitó a más jugadores a salir de país y buscar tener experiencia en el extranjero para mejorar el nivel del balompié azteca.

"Está claro lo que se vivió en el Mundial, sabemos que es una exigencia diferente, y por qué no salir a buscar y probar nuevas experiencias, sé que no es nada fácil porque yo he vivido el proceso, pero intentarlo sería bueno para el futbol mexicano".