Se desmarca Mónica Vergara del fracaso de la Sub 20 en Honduras

Mónica Vergara, directora técnica de la Selección Mexicana Femenil, se hizo a un lado del fracaso que tuvo la selección varonil Sub 20, que no clasificó al Mundial y a los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

La Femenil iniciará este lunes su participación en el Campeonato W de la Concacaf, que dará 4 boletos a la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelandia 2023, más dos para repechaje, además de un par de lugares para los Olímpicos de París 2024.

El primer juego de la selección será ante Jamaica en el estadio Universitario de Monterrey, la Selección Mexicana Femenil está en el grupo A junto con Estados Unidos, Haití y Jamaica.

Vergara de inmediato se desmarcó del fracaso del equipo Sub 20, que no logró llegar siquiera a las semifinales del torneo que se jugó en Honduras, diciendo que este equipo no se dejará contaminar con eso.

"Ese resultado fue un golpe duro para nuestro futbol. Pero este es un proceso nuevo, de mucho tiempo atrás. No quiero traer nada que no corresponda a este proceso. Hemos trabajado muy fuerte, con altas y bajas, esos momentos que se tienen que vivir, fueron buenos para encarar este torneo y poder dar nuestra mejor versión", mencionó.

Recalcó que esta selección y su equipo de apoyo, "no estamos cargando con nada que venga del exterior. No dejaré que nada de eso se meta por ninguna grietita. Yo solo quiero ver a estas 23 guerreras en la cancha y que vean que queremos aprovechar esta gran oportunidad".

Dijo que no se subestimará al rival, por muy débil que pueda parecer.

"No vamos a subestimar a ningún rival en este proceso. Cada partido se va a jugar a muerte, todos buscamos clasificar al Mundial y los Juegos Olímpicos. Nosotros vamos como si fuera el último juego de nuestras carreras", aseguró.

"Estoy orgullosa de nuestro stand y mis 23 guerreras, tenemos varios juegos de preparación, así que estamos listas; verán a un equipo mexicano que no han visto. Cada partido vamos a jugarlo con nuestro modelo, con nuestro estilo" finalizó Mónica Vergara.