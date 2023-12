Se hace a un lado

Antonio Mohamed renunció a la dirección técnica de los Pumas, luego de la eliminación sufrida ante Tigres el pasado domingo.

El argentino acordó con la directiva auriazul que el auxiliar técnico en su gestión, Gustavo Lema, será el nuevo timonel universitario. "Quiero agradecer a la directiva de Pumas, a la afición, por estos ocho meses. He tomado la decisión de dejar el cargo por motivos personales. La directiva propuso que siga el proyecto mi mano derecha, Gustavo Lema, con parte del cuerpo técnico, para seguir el proyecto que había iniciado meses atrás", expresó "El Turco" en las instalaciones de Cantera.

En la rueda de prensa, Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo universitario, y Luis Raúl González Pérez, presidente del club, agradecieron a Mohamed por su tiempo al frente del primer equipo auriazul, y presentaron a Gustavo Lema, con quien coincidieron en que, de su mano, el proyecto del "Turco" continuará.

Gustavo Lema aseguró que está "empapado de las ideas de Antonio, son 20 años trabajando juntos. Siempre hay una cuestión personal que pueda variar, pero las ideas son las mismas, las ideas son compartidas con la directiva. El conocimiento de los jugadores lo encuentro interesante".

Mohamed aseguró que tuvo ofertas de otros clubes, pero que no dirigirá en un tiempo. "Siempre hay propuestas, pero hay un compromiso. Mi manera de trabajar, mi manera de ser no es ir de un equipo a otro, es dejar pasar un tiempo. No hay ninguna propuesta, ni de México, ni nada, todo mentira".

En este sentido, el argentino enfatizó que existe un acuerdo con Pumas para no entrenar en los próximos meses. Puntualizó que su tiempo con los felinos fue "bueno a secas", debido a que faltó ganar la semifinal y la final; sin embargo, dejó abierta la puerta del club de la Universidad, asegurando que le gustaría volver, motivo por el que no se despidió de los jugadores.