Herrera se sincera y acepta no entender a la afición de América

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de ganar el campeonato en el Clausura 2005, el América pasó ocho largos años de sequía, hasta que Miguel Herrera logró acabarla, aquella noche del 26 de mayo de 2013. Una final épica, contra Cruz Azul, que jamás se olvidará.



Desde entonces, un romance surgió entre el Piojo y la afición azulcrema; se fortaleció con los títulos (Liga MX, Copa MX y Campeón de Campeones) entre 2018 y 2019, pero —inexplicablemente— se ha terminado poco a poco.

Ahora, cada que pisa el Estadio Azteca, los americanistas lo reciben con abucheos e insultos, pero eso es algo que "la verdad no lo entiendo. Nunca entendí eso, porque hoy en día estoy estacionado con otros dos técnicos como los más exitosos en la historia de esa gran institución como es América", declaró.

En entrevista para EL UNIVERSAL Deportes, el timonel de los Xolos de Tijuana enfatizó sus logros y dijo no entender al americanismo por el repudio hacia él.

"Soy el técnico que tiene más partidos ganados de Liguilla, más clásicos ganados... O sea, muchas cosas que los muchachos hicieron, pero no lo entiendo, siempre me he entregado. Es una afición a la que siempre voy a respetar. Si me aplauden, bienvenido; si me abuchean, también", agregó.

Por ahora, las Águilas ya tienen en el banquillo al brasileño André Jardine; sin embargo, nunca descartará una tercera etapa en El Nido.

"No sé si viviré una tercera etapa, no tienes idea de lo que pasará el día de mañana. Estoy contento con Xolos, pero si mañana hay una tercera oportunidad, sin duda alguna siempre estaré listo, porque es una institución a la que le tomé mucho cariño y viste mucho", aseveró el exfutbolista.