Memo Ochoa peleará para ir a su sexto Mundial con el Tri

Guillermo Ochoa mantiene el objetivo de acudir a su sexto Mundial, en 2026, pese a que haya perdido su sitio en la Selección Mexicana a partir de la Copa América.

Pese a las críticas en México y a las voces que clamaban por una renovación en la portería del Tricolor, el guardameta advirtió que no cesará en el intento de regresar al equipo.

"Sí hablé con Javier Aguirre. Fue una plática privada, pero sí tuve contacto ya con él. Mi compromiso y mi manera de ver el futbol es competir para jugar.

"No estoy compitiendo para ir de tercero o segundo, voy a luchar hasta donde me alcance. En Selección la gente sabe lo que puedo dar y no por eso me van a regalar nada", expresó Ochoa en conferencia de prensa con su nuevo club, el AVS Futebol SAD, de la Primera División de Portugal.

Ochoa era inamovible para Jaime Lozano, pero pudieron más las presiones y al final fue excluido de la Copa América.

Memo no ha gozado históricamente de la confianza de Javier Aguirre. El "Vasco" le quitó la titularidad de cara al Mundial de Sudáfrica y apenas en el Mundial de Qatar dijo al aire que él solo quitaría del once inicial al portero, previo al debut contra Polonia; el tema se viralizó y el timonel justificó que era una simple broma.

"Mi objetivo es pelear y competir por jugar. Mi forma de ver las cosas es, 'estoy listo, me siento bien, vamos a ver hasta donde me alcanza'. Nadie dijo que llegar a un sexto Mundial iba a ser sencillo, lo sé desde el principio.

"Es un objetivo, no una obsesión, y vamos a competir hasta donde nos dé. Este tipo de competencia es en beneficio de todos. Yo voy a competir siempre por ser el número uno", expresó Ochoa.