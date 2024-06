El perdón para Mejía Barón

Mejía Barón buscó que el equipo no se descompusiera, por eso no sacó a nadie; pensó en los penales y decidió darle la responsabilidad a los mejores tiradores.

Ninguno de los integrantes de la Selección del Mundial de 1994 tiene palabras de reproche para el técnico Miguel Mejía Barón.

Aunque fue considerado como el gran responsable de la eliminación del Tri en los Octavos de Final ante Bulgaria, nadie lo culpa.

"Todos fuimos culpables", dijo Claudio Suárez, quien es secundado por Luis García, Ignacio Ambriz y Carlos Hermosillo.

Es cierto que Mejía Barón se guardó los cambios, pero el equipo también se equivocó al fallar en jugadas clave cuando tuvieron un hombre más en la cancha. Luis García sucumbió ante los insultos de los búlgaros y se fue expulsado.

"Yo no suelo darle muchas vueltas, no soy mucho de voltear la cabeza hacia el pasado fui inmensamente feliz, me divertí muchísimo, lloramos un chorro cuando nos eliminó Bulgaria; a mí me echaron, yo me hice expulsar, fue una irresponsabilidad mía, fueron dos tarjetas amarillas y me sacan, pero no hay ningún remordimiento como tal", recordó García.

"Fuimos una gran generación, muy honorables, honestos y no tuvimos esta capacidad para finiquitar este partido donde por lapsos éramos muy muy superiores, y aceptamos esa condición de no haber sido capaces en el momento crítico".

La culpa fue de todos

Miguel Mejía Barón quedó marcado por su paso en Selección Nacional y aunque después del certamen dio contadas entrevistas, en la actualidad se autoimpuso el silencio, prefiere que la historia lo juzgue.

"La historia ha sido muy injusta con Miguel Mejía Barón, pero también estoy convencido de qué él acepta su papel de víctima y prefiere no entrar en polémicas ni en discusiones ni en alegatos, piensa que es el papel que le correspondió es ésta y acepta su responsabilidad, pero quienes estuvimos cerca sabemos que por el contrario, fue un gran líder, el técnico indicado, que tomó decisiones como cualquier otro", detalló Félix Fernández, portero de esa Selección.

"Y que es más sencillo ver los toros desde la barrera, sin ninguna duda. Lo más difícil para un director técnico es tomar decisiones y aunque tuvo a ´Tuca´ Ferretti arriba (en la tribuna), la última palabra la tuvo él".

El pasito que no se dio

El doctor Mejía Barón buscó que el equipo no se descompusiera, por eso no sacó a nadie, pensó en los penales y decidió darle la responsabilidad a los mejores tiradores.

"¿Qué le pasaría por la cabeza a Miguel Mejía Barón?, yo creo que nadie sabe hasta el día de hoy. Perdimos una gran oportunidad de dar un golpe de timón muy importante en un Mundial, que si bien era en Estados Unidos, era como nuestra casa", mencionó Carlos Hermosillo.

Nacho Ambriz, quien ahora es un experimentado estratega mencionó que a lo largo del partido les faltó dar un paso adelante y valor para cerrar el partido contra Bulgaria, porque de los penales no se puede culpar al técnico, pues puso a los mejores, a los que nunca fallaban y la historia fue otra.

"Yo creo que ahí nos faltó adentro, a nosotros de la cancha ir por ellos, nos hacen un gol en contraataque, Stoichkov nos agarró y eso queda, pero yo siento que aún así físicamente estábamos bien, acostumbrados al calor, a la humedad, en el momento de poder dar ese paso adelante, de poder decir en los 90 o tiempos extra te puedo ganar, yo creo que como jugadores puedo decir que nos faltó dar ese paso adelante, a pelearlas, al final podríamos perder igual en una contra, pero nos faltó ese valor que se necesita para haber dado ese paso adelante", admitió.

Claudio Suárez reveló que el recuerdo de la Final que perdieron ante Argentina en la Copa América del 1993 fue un fantasma que no les permitió manejar el encuentro contra Bulgaria.

"Me acuerdo que se nos vino el recuerdo de lo de la Final de Argentina porque nosotros intentamos ir a ganar el partido y nos abrimos (en 1993), no supimos manejar la situación, y decíamos ´¡aguas!, no vayamos a cometer un error o irnos a lo loco al ataque´. Y Stoichkov a la primera que lo dejamos fusiló a Campos, eran jugadores de mucha calidad", recordó.