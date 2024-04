Volvimos a competir como a mí me gusta: Anselmi

Máxima alegría en Cruz Azul después de conseguir el triunfo y que la afición se volviera a sentir feliz por su equipo. Para Martín Anselmi, regresar a la básico, lo que los hizo únicos en el inicio del torneo, fue pieza importante para recuperar confianza.

CONFERENCIA DE PRENSA

En conferencia de prensa, el timonel celeste aseguró que este tipo de resultados en la recta final del torneo les vienen bien, ya que los acerca a los objetivos planteados.

"Volvimos a competir como a mí me gusta y eso nos acerca a los objetivos... Estamos contentos porque sí fuimos competitivos, los jugadores son valientes, se trata de ir a buscar el resultado y eso nos acerque a los objetivos, hay veces que la pelota entra otras no y eso me deja tranquilo, más allá del resultado", señaló después de vencer 2-1 a Monterrey.

Para Martín Anselmi, el arbitraje fue justo a pesar de los dos goles anulados y la tarjeta roja que le quitaron a Jordi Cortizo.

"Hay cosas que no podemos controlar como el clima, al árbitro, pero sí podemos controlar nuestras reacciones, nosotros jugamos contra Monterrey y punto, no vi la jugada, mis asistentes dicen que está habilitado, pero no la vi, los árbitros a veces aciertan o se equivocan, pero es algo que no podemos controlar".

Por último, Anselmi indicó que contar con un jugador como Uriel Antuna siempre será garantía de gol, ya que es un jugador único y más por el impacto que tiene dentro de la cancha.

"Uriel, describirlo es redundar, todos sabemos la clase de jugador que es, por lo general se ve eso, más allá de ser un atacante se ve el impacto que tiene yo quiero destacar la entrega que tiene Uriel. Esa versión de Uriel, para mí es la mejor de él, cuando nos da todo eso y lo mete en el partido se centra y sabemos el jugador que es y estamos felices de tenerlo".