Llega Brian Rodríguez al América para crecer y aprender

"Es el gran reto de mi vida"

"No sé si sea el mayor reto (de su carrera), pero es el gran reto en mi vida, estar en este equipo, daré lo mejor, sí lo veo como un gran objetivo, tengo 22 años vengo a crecer y aprender mucho", dijo durante su presentación oficial.

El volante uruguayo comentó que la entrevista previa que tuvo con el técnico Fernando Ortiz fue clave para que aceptara la propuesta de la directiva azulcrema.

"La confianza es muy importante, el America se interesó en mí y agradecido con toda la confianza del cuerpo técnico y de los dirigentes que hicieron posible esto", detalló.

Rodríguez mencionó que en este momento llega a acoplarse, y reconoció que entre sus cualidades está la velocidad y los mano a mano por las bandas

"Soy un chico muy rápido que me gusta encargar mucho, no tengo problemas de jugar por ambas bandas y dar el 100 por ciento donde me toque, siempre voy a poner la garra charrúa en cada jugada", externo.

Rodríguez de 22 años, confía en que pueda mantener su convocatoria a la Selección de Uruguay donde suma 9 partidos rumbo al Mundial.