Cerrará Jornada 7 con sólo un juego por TV abierta

Cartelera del día / Liga MX

Chivas vs. Xolos

19:05 h / Izzi 503 / Sky 564

Rayados vs. Gallos

19:05 h / Fox Sports Premium

Necaxa vs. Pumas

21:05 h / Izzi 503 / Sky 564

El único partido de la Jornada 7 que será transmitido por señal abierta será el Mazatlán-Pachuca, este jueves a las 21:00 horas, a través del Canal 7.1, aunque simultáneamente podrá ser visto en ESPN.

Cabe mencionar que los dos partidos restantes de la jornada fueron reprogramados. El Cruz Azul-Atlas pasó para el día 22 de febrero, mientras que el Santos-Pachuca para el día 23.

Y la Liga Expansión... también

En México no sólo se necesita pagar para ver la Liga MX, también la Jornada 7 de la Liga Expansión MX pasará por televisión restringida.

Los tres primeros partidos de la fecha que se disputaron ayer, Correcaminos vs. Morelia, Venados vs. Cimarrones y Dorados vs. Tlaxcala, fueron transmitidos por Fox Sports 2, y los tres de hoy pasarán por ESPN 2.

Cartelera del día / Liga Expansión

Durango vs. Alebrijes

17:00 h / ESPN 2

La Paz vs. Cancún FC

19:05 h / ESPN 2

Atlante vs. Celaya

21:05 h / ESPN 2

El resto de los partidos se jugarán a partir de mañana. El Mineros-Raya2 pasará por ViX+ a las 19:05 horas, mientras que el Tapatío-Pumas Tabasco será el viernes 17 a las 17:00 horas, a través de TVC Deportes, Claro Sports y Hi Sports.

La Jornada 7 cierra el domingo 19 con el Tepatitlán-Leones Negros, a las 12:00 horas, por TVC Deportes.