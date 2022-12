César Montes y su millonaria cláusula de rescisión en el Espanyol

PAGO A LARGO PLAZO

Con esto se acaba con las especulaciones de que los Rayados de Monterrey prestaron al mundialista mexicano, aunque parece que el pago sí será a largo plazo.

César Montes dio la cara a los medios de comunicación barcelonistas, mostrándose parco a la hora de contestar preguntas, pero seguro de volverse un líder en el equipo.

"Llego al Espanyol porque ellos me brindaron la confianza, debo de responder de la misma manera. Es el momento justo para llegar, después de un Mundial donde ganas más experiencia. Creo que es el momento justo", dijo el central proveniente de Rayados de Monterrey.

"Este club es humilde, trabajador, y eso va de acuerdo a mi persona, por eso estoy acá. Sé que antes no se pudo dar, pero lo importante es que ahora estoy aquí", agregó el apodado "Cachorro".

Héctor Moreno fue fundamental para estar en el club de Barcelona: "Hablé mucho con Héctor Moreno, es parte fundamental de estar acá, me habló muy bien de la institución y me enseñó mucho el tiempo que estuve con él. Héctor Moreno es referente de mi carrera, quiero seguir su camino".

César Montes no podrá jugar el derby contra el Barcelona, que se llevará a cabo el próximo sábado dentro del torneo de Liga. "Me hubiera gustado jugar el derby, ya llegará el momento. Apoyaré desde donde me toque estar. Físicamente estoy listo. Estoy para jugar, cuando el técnico me requiera estaré levantando la mano. Soy un central con personalidad y valentía. Creo que el ritmo de la Liga es similar a lo que se vive en selecciones, estoy listo y preparado para sumar al equipo".

Quiere ser referente del Espanyol: "Tengo la mentalidad de competir contra los mejores y sobresalir, quiero superarme desde niño. Cuando comienzas a jugar futbol quiere sobresalir, nacimos compitiendo y queremos mejorar. Tengo que trabajar para ser líder. Respeto a los compañeros con trayectoria, pero quiero ser figura aquí".