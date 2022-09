Le cortan las alas a Katty Martínez en el América

En Coapa, a Katty le han quitado lo "Killer", pues desde que llegó Ángel Villacampa como director técnico, la regia perdió el protagonismo del que había gozado a lo largo de su carrera en la Liga MX Femenil.

En el primer torneo con las Águilas, al que llegó en diciembre del 2021, Martínez disputó 15 partidos, todos como titular y marcó 9 goles con Craig Harrington como director técnico, pero su rol ha disminuido tras la llegada del español Villacampa para el Apertura 2022.

Katty registra 105 goles en la historia del circuito y cuenta con un título de goleo, pero sólo ha disputado ocho partidos de 11 posibles y sigue sin marcar en el presente torneo.

La goleadora del América Femenil es Kiana Palacios, con nueve anotaciones, que han servido para que el equipo esté en cuarto lugar general con 23 puntos.

Desde que llegó al equipo, el entrenador Ángel Villacampa ha sido cuestionado por los pocos minutos que ha recibido Katty Martínez, quien apenas ha disputado 393.

"Llevo un mes y estoy bastante cansado ya, se los diré de una vez para que lo tengan claro. Lo más importante es el América, no es el equipo de una jugadora, es uno de los equipos más grandes de México, lo más importante es el equipo, podemos hablar de que podemos jugar mejor, la jugadora está lesionada, no entró en la convocatoria, no sé que es lo pretenden, no sé qué es lo que buscan", dijo Villacampa en julio pasado, recién empezado el torneo.