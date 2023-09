´América no intimida´

Ciudad de México

Julio González, portero de los Pumas, aseguró que no lo intimida enfrentar a la ofensiva del América, que es la segunda mejor del torneo, porque está seguro que van a mantener el cero atrás y saldrán con los tres puntos.

"A nadie le intimida, si eres futbolista profesional. La ofensiva del América tiene buenos jugadores, pero nosotros también tenemos un gran plantel, en la construcción del equipo cada vez nos vemos mejor, y así como nosotros analizamos a sus delanteros, ellos también a los nuestros, tenemos gran calidad arriba, creo que va a ser un gran espectáculo el sábado, y estoy convencido de qué saldremos con los tres puntos", aseguró en conferencia de prensa.

De los últimos 22 Clásicos, las Águilas han sacado los mejores resultados, sin embargo esto tampoco no preocupa al arquero González.

"El plantel es distinto al de otros torneos y ahora somos un equipo en construcción que vamos creciendo, estamos en deuda con nuestra afición que es la más fiel de México, y lo que queremos es darles la victoria", detalló.

González reconoció la calidad que tiene Henry Martin, quien podría volver a la titularidad del equipo, pero señaló que Pumas también cuenta con una buena defensa y una ofensiva con grandes jugadores.

"Me motiva con cualquier jugador que no me meta gol, Henry es un gran jugador, por algo fue el titular de la Selección, pero no nos enfocamos en un solo jugador, el objetivo es dejar la portería en cero y hacer un gol más que ellos", explicó.

El portero de los universitarios comentó que este es el año que más ha crecido en su vida futbolística y tras estar viviendo su mejor versión, desea que esto pueda darle ventaja al equipo para el duelo del próximo sábado.

"Viví de todo este año, que me fuera mal, hacer banca, me tocó jugar y ahora que tengo esta regularidad y confianza de poder hacer lo que más me gusta, estoy encontrando mi mejor versión, aún puedo mejorar y todos los días trabajo para ello, todavía no llego a mi tope", abundó.

González dijo que América y Pumas llegan muy parejos, sólo hay tres puntos de diferencia y por eso necesitan el triunfo para meterse en los primeros lugares.