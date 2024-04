Adiós, vaquero

Jonathan Dos Santos anunció su retiro de la Selección Mexicana, el desenlace de una relación de odio y amor.

"Decidí no ir a la Selección, es cierto que tuve contacto con Jimmy (Lozano, DT) y con Duilio (Davino, director de Selecciones) y expresé mi sentir, que no era el momento. Aparte es una gran Selección, grandísimos jugadores, siento que no tengo nada que hacer ahí.

Es ya un casi casi retiro, ya tengo 34 años, los cumplo la semana que viene (próximo viernes). Aunque me sienta como un niño, me siento como un joven de veinte y tantos, me renacieron ahora mismo, pero creo que ya esto va a ser casi, casi como un retiro", afirmó.

LO ELIMINAN DEL TRICOLOR

La Selección Mexicana le rompió, por primera vez, el corazón a Jonathan Dos Santos a sus escasos 20 años.

El futbolista fue el único sacrificado por Javier Aguirre de cara al Mundial de Sudáfrica. El "Vasco" prescindió de un futbolista y perdió a dos, porque en lo anímico también quebró a Giovani. Cuentan que los hermanos lloraron desconsolados en el hotel de concentración en Herzogenaurach, Alemania.

ESCÁNDALO EN QUITO

Jonathan Dos Santos fue uno de los ocho futbolistas expulsados de la Selección Mexicana previo a la Copa América 2011.

Durante una gira por Quito, varios seleccionados acusaron el robo de sus pertenencias en el hotel de concentración, sin contar con el letal contragolpe del gerente, quien reveló que las responsables del hurto fueron las sexoservidoras que contrataron los propios jugadores.

SE BAJA DE OLÍMPICOS

Jonathan Dos Santos quedó tocado tras el escándalo de Quito, así que declinó la convocatoria a los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012.

En aquella ocasión, CANCHA reportó que el futbolista había aceptado el llamado, pero reculó al no tener garantías de titularidad, para así dar prioridad a la pretemporada del Barcelona.

Otros de los sancionados en 2011, como Marco Fabián, Néstor Vidrio, Israel Jiménez y Javier Cortés, terminaron por colgarse el oro.

LA LESIÓN PREVIO A BRASIL

Parecía que por fin la Selección Mexicana y Jonathan Dos Santos hacían las paces rumbo al Mundial de Brasil, hasta que el 24 de octubre de 2013 se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, en un entrenamiento con el Barcelona.

Desde ese momento se anticipó que el regreso, en el mejor de los casos, sería a finales de abril de 2014, lo que marginaría a Jona del ritmo y nivel requerido para competir en una Copa del Mundo.

JUEGA POCO EN RUSIA 2018

Cuenta Juan Carlos Osorio que el vestidor de México era un velorio antes de enfrentar a Brasil, sin esa ambición para un juego de Octavos de Final del Mundial de Rusia.

Jonathan Dos Santos entró al 55´, ya cuando el Tri perdía 1-0, en sus únicos minutos en una Copa del Mundo. Tampoco es que el contención hiciera una gran diferencia, no en un equipo que se había rendido mucho antes del silbatazo inicial.