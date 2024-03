Jaime Lozano elogia el potencial de Malagón en la Selección Mexicana

Jaime Lozano, técnico de la Selección Mexicana, dijo que Luis Ángel Malagón no tiene techo, justo cuando más debate hay en la portería ahora que parece que una vez más se inclinará por Guillermo Ochoa en la Semifinal de la Concacaf Nations League ante Panamá.

"De Malagón no me movió el tapete (tras su desempeño ante Honduras) porque sé lo que me puede dar. Es un portero que me ha tocado, uno de los dos o tres que me ha tocado ver durante el proceso olímpico, y que más crecimiento ha tenido porque empezó siendo el cuarto o quinto y acabó siendo el uno de ese proceso, después nos reforzamos con Memo y acabó siendo el dos.

"Malagón no tiene techo, lo he visto crecer, lo ha demostrado y tiene las cosas muy claras. No es que me sorprendió. Sé que con los ojos cerrados cuando Malagón esté en la portería va a responder como lo ha hecho, como lo hace en su equipo cada ocho días, a una corta edad ha llegado a un equipo importante, le ha tocado salir campeón. Sé que cuando tenga la oportunidad de estar en nuestra Selección seguramente lo hará todavía mejor", comentó.

¿JERARQUÍA O MOMENTO?

Lozano fue cuestionado, directamente, sobre si respetará la jerarquía de Guillermo Ochoa.

"No lo veo como respetar jerarquías, hay jugadores que te dan mucho más que una titularidad, lo veo así, lo siento así, me toca estar con ellos entrenando, en el vestidor, en el hotel y no solamente es un tema de lo que nos ha dado, sino lo que nos sigue dando y puede seguir.

"El que esté bien, evidentemente partimos de eso, que pase un buen momento, ayer lo comentamos, si están aquí independientemente del momento que vive el club de algunos es porque están bien y le pueden dar a la Selección todavía mucho, hablando de Memo, Malagón, el mismo Julio (González), los tenemos pocos días, pero tenemos tiempo para verlos y tomar una decisión y el que sea de los tres seguramente lo hará de buena forma", expresó.

Así que Memo se perfila como titular, más allá de que perdió la titularidad en el Salernitana, que está a punto de descender en la Serie A.