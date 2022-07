Ilusiona a Guillermo Ochoa renovar con América

"Tengo contrato de aquí hasta diciembre, el club me ha expresado su intención de que siga aquí un par de años más. Me ilusiona por supuesto el mantenerme aquí en el América. Por supuesto que estoy enfocado en lo que va a pasar en este torneo y en el Mundial, pero no me gusta adelantarme a muchas cosas", dijo el capitán azulcrema a Fox Sports.

Después de ocho años en Europa (2011 a 2019), Memo regresó al Nido de Coapa hace tres años y hoy es el principal referente del club.

"Obviamente estoy en una etapa donde también estoy abierto a ver qué sucede en América o fuera de América, por supuesto que el América siempre será mi prioridad, es mi casa", comentó.

Por ahora, el guardameta se perfila para su quinta Copa del Mundo y la tercera como titular.

"Siento que vamos a llegar muy bien al Mundial y después siento que me quedan muchos años de carrera. Físicamente me siento muy bien, cada que se van acercando las fechas lo pienso más y después del Mundial voy a seguir vigente en el futbol.

"Mi cabeza va a seguir vigente para la Selección para cuando me requiera el entrenador, el 'Tata' o el que esté en turno", mencionó.

En días pasado, se escuchó del posible regreso del argentino Agustín Marchesín, quien a finales de julio de 2019 salió del Nido para irse al Porto de Portugal, ante la posibilidad de que Ochoa no decidiera seguir en el cuadro azulcrema.

