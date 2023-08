No estuvimos finos.- Héctor Moreno

MONTERREY, NL.-El capitán de Rayados, Héctor Moreno, habló en zona mixta después del partido ante Nashville y externó la tristeza por quedar fuera de la Leagues Cup, además, lamentó no estar finos en el juego.

Para el defensa central, además de la buena actuación del equipo local, la falta de contundencia pesó en el Monterrey, algo que los dejó tristes por no alcanzar la Final del torneo internacional.

"No tuvimos el partido que hubiéramos querido, no estuvimos tan finos como veníamos haciéndolo, ellos se pararon bien y fueron superiores, tristemente para nosotros, porque estamos muy dolidos, tristes por no alcanzar el objetivo de luchar en la Final", dijo.

Por otro lado, el mexicano también lamentó las lesiones de sus compañeros, pues argumentó que les hicieron falta para encarar los duelos y afirmó que ahora se enfocan con todo por la Liga MX.

"El plantel ha tenido desafortunadamente lesiones, mismo Axel (Grijalva) antes de viajar tuvo otra cirugía, Berte, Rodrigo, Ponchito, todos hacen falta, hacen que el cuerpo técnico tenga más opciones para poder darle vuelta o intentar cambiar un partido complicado. Enfocarnos 100 por ciento en la Liga, al equipo se le exige estar en Finales, ahora es pelear por el campeonato, ser campeón", comentó.

Rayados jugará por el tercer lugar de la Leagues Cup el sábado a las 16:00 horas ante Nashville SC, en Estados Unidos.