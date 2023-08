'Dijeron que fallaba el elevador, usarlo era mi riesgo'

CIUDAD DE MÉXICO .-De los tres elevadores que tiene el Hospital General de Zona Número 1-A Los Venados no funciona ninguno.

Uno de los elevadores en este hospital de cinco pisos se descompuso desde hace un año y jamás volvió a funcionar; los otros dos empezaron con problemas hace un mes. El hospital se ubica en la Alcaldía Benito Juárez de la CDMX

"En ocasiones servían los dos y otras veces sólo uno. Ahorita tenemos una semana sin elevadores", confirmó personal de salud.

Familiares de pacientes aseguraron que desde el martes pasado el elevador del hospital presenta fallas; sin embargo, en lugar de cerrarlos, decidieron avisar a los pacientes que podían emplearlo bajo su propia responsabilidad, pero para el jueves ya estaban totalmente fuera de funcionamiento.

"El martes sí servía el elevador, pero nos dijeron que bajo nuestra responsabilidad lo usáramos, porque estaba fallando en la mañana", indicó Miguel Tiburcio Rodríguez, hijo de Margarita Rodríguez, quien requiere silla de ruedas para trasladarse y recibe atención en este hospital.

Miguel contó que ese día, los camilleros tuvieron que cargar a su mamá y subirla por las escaleras para que pudiera recibir su consulta en el tercer piso.

El domingo pasado el elevador no servía y el doctor bajó desde el tercer piso a revisarla, indicó Miguel.

"Los enfermeros no quisieron ayudarnos a subir porque nos dijeron que estaban haciendo otras cosas y no había camilleros porque es domingo y sólo hay personal de guardia. Una doctora me dijo: 'Ve y habla con el doctor para que baje a checar a tu mamá'", relató.

Soledad Núñez, quien tiene internada a su mamá Gudelia Marín en el cuarto piso, aseguró que el elevador no funciona desde el jueves y el personal de salud tiene que bajar.

"Tienen que bajar y subir a los pacientes con sábanas o los tienen que cargar con todo y silla de ruedas.

"Es un caos porque los elevadores no funcionan. Noshan dicho que lo van a arreglar pero así llevan meses.

Nos urgen los elevadores", dijo.

Soledad comentó que subirle la comida a los pacientes internados también es caótico y no se dan abasto.

Personal mencionó que tiene que estar bajando y subiendo por el material que requieren muchas veces al día.

"Cuando suben a los pacientes, las escaleras se bloquean para que suban o bajen al paciente.

"Incluso un día abrieron las escaleras de emergencia para que el personal subiera por ahí, pero las escaleras de emergencia no deben funcionar para eso", advirtió.

"Los de dieta o de cocina, tienen que subir charolas de comida y jarras de agua por las escaleras, de hecho optaron por subir charola desechable, para no tener que volver a subir por las charolas sucias y bajarlas".

A pesar de que a principios de julio, una niña murió tras quedar prensada por uno de sus elevadores, el IMSS no resuelve esas deficiencias en sus clínicas y hospitales.

A finales de julio en el Hospital General de Zona 27 Tlatelolco, personal de salud tuvo que subir y bajar hasta cuatro pisos por las escaleras a los pacientes en camillas porque su elevador en consulta externa no servía.