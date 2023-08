Gallos se motiva en Filadelfia al estilo Rocky

CIUDAD DE MÉXICO .-Los Gallos Blancos sueñan con la hazaña en Filadelfia al ritmo del soundtrack de la saga de películas de Rocky Balboa.

Esa fue la revelación del mediocampista Kevin Escamilla en la víspera del partido de Cuartos de Final de la Leagues Cup contra Philadelphia Union, el mismo rival que los despedazó 5-1 apenas hace dos semanas.

"El tema de las películas de Rocky es siempre motivante, poner esas películas, las canciones, y una anécdota bonita es que siempre la ponemos antes de los partidos y creo que nos ha estado funcionado", expresó el futbolista.

De hecho, hay una estatua del boxeador (interpretado por Sylvester Stallone) al lado del Museo de Arte de Filadelfia, en esas escalinatas que una y otra vez subió el "Semental Italiano".

Escamilla dijo que los Gallos Blancos están para morirse en la raya.

"El papel arriba de la mesa lo tenemos, de no ser favoritos, con base al compromiso nos hemos dado a respetar, hablar mucho, apoyar siempre a la gente menos experimentada nos caracteriza, sentimos y sabemos del apoyo, decir que tiene mucho valor para nosotros, que estén conformes de que peleamos cada partido y jugada al cien por ciento, este equipo merece todavía más.

"Sí, es lo lindo de este deporte, que tienes la oportunidad de poder reivindicarte en poco tiempo, tenemos algo pendiente con nosotros mismos, el partido que jugamos contra ellos no fue nuestra mejor versión, mañana vamos a sacar el mejor futbol y la mejor actitud para aspirar a la siguiente fase", comentó.

Pide Gerk que no haya cosas raras

Sin señalar directamente al arbitraje, el técnico Mauro Gerk sugirió que hubo varios factores que influyeron en la caída contra Philadelphia, 5-1.

"Tenemos que hacer un partido perfecto, sabemos de las cualidades que tienen, sí, nos ganó, pero hay cosas extra que no se comentaron mucho, hubo muchos factores extra, esperemos que no pase lo mismo, que sea once contra once dentro del campo y nada más, eso pedimos, que sea parejo para ambos.

"No tenemos miedo, la verdad es que creemos en lo honrado que pueda ser el árbitro, la Liga habrá presupuestado que tienen que estar los mejores, todos nos podemos equivocar y no estamos juzgando a ningún árbitro, pedimos igualdad, que sea todo parejo para competir en el campo y que no haya suspicacias de nada", mencionó el DT.

Expresó que el partido pasado les da las herramientas para saber cómo contrarrestar a Philadelphia, un equipo muy físico.

"No estamos completos, (Federico) Lértora no puede jugar mañana por tema de reglamento y las lesiones de (Miguel) Barbieri y (Emanuel) Gularte, son bajas muy importantes, casi nuestros centrales titulares", comentó.

"Las cosas hay que ganárselas y nosotros a partir de Philadelphia nos ganamos un respeto, nos sirvió de aprendizaje, a partir de ahí cambiamos un poco el chip, nos dimos cuenta cómo debíamos jugar y se han volteado las miradas a Querétaro, eso es bueno, agradecer a toda la gente de México que está apoyando este equipo, mañana tenemos otra Final y lucharemos como lo hemos hecho todos los juegos", expresó Gerk.