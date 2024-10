Alexis Gutiérrez busca que Cruz Azul tenga su mejor versión

El gran momento que vive Cruz Azul y la de sus jugadores en este Apertura 2024 ha provocado que el nivel competitivo crezca en la interna a tal punto que nadie tiene su lugar asegurado en el once titular.

Con la llegada de Martín Anselmi e Iván Alonso, la mentalidad de los jugadores cambió en menos de un año a tal grado que ya jugaron una final, juegan bien y actualmente son el equipo a vencer.

"Este equipo aún no llega a su límite. Estamos trabajando partido a partido para poder seguir mejorando. Tenemos muy claro el objetivo, es quedar campeones, es el objetivo de todos, estamos conscientes de ello. El profe se lo menciona mucho al equipo y eso nos ha ayudado, todos somos importantes y queremos seguir adelante", indicó en rueda de prensa.

La Máquina tiene 28 unidades y marcha como líder, algo que quieren mantener para ser locales en la liguilla. Alexis Gutiérrez lleva dos anotaciones en 11 partidos, sumando 717 minutos, para el jugador cementero la "confianza" es la base para que este equipo esté en la cima.

"Estoy feliz, motivado, por el momento en el que está el equipo y la oportunidad que me está dando Martín Anselmi. Yo siento que he trabajo igual con todos los cuerpos técnicos, ahora Martín me han dado la confianza y yo quiero responder a esa confianza. Estoy feliz y agradecido con la afición por su apoyo.

Y añadió: "Es un entrenador que te da mucha confianza, obviamente uno como jugador con la confianza fluye diferente, te sientes más ligero y se ha visto el trabajo que nos ha transmitido a todos, todos estamos pasando por un buen momento, un mismo objetivo y el profe nos ha ayudado bastante en la confianza".

A pesar de tener un buen semestre, en la que se ve a un Cruz Azul sólido y que difícilmente perderá el liderato en la recta final (rivales Puebla, Juárez, Pumas, Santos, Atlas y Tigres), sino consiguen el campeonato, de nada servirá.

"Es nuestro objetivo, cada que el profe habla con nosotros ese es el objetivo ser campeón, ir partido a partido, estamos trabajando para eso", sentenció el dorsal 14 de La Máquina.