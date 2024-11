Descartan deportación de migrantes al ganar Trump

Por: Christian Rivera

Noviembre 07, 2024 -

CIUDAD VICTORIA , Tam.

El triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos no se verá reflejada en la cacería de migrantes para deportarlos a México, y no afectará la relación binacional, aseguraron diputados de la frontera de Tamaulipas con EU.

Lo anterior, a pesar que el otrora candidato amenazó en desaparecer las ciudades santuario y el incremento de aranceles a México en caso de ganar las elecciones. Hoy es el virtual presidente de Estados Unidos para el periodo 2024-2028.

El diputado local de Morena, y presidente de la Comisión de Migración en el Congreso estatal, Sergio Ojeda Castillo, aseguró que la campaña terminó, por lo tanto, se descarta el desalojamiento y separación de familias mexicanas y latinas para exportarlas a su país de origen.

"El tema principal que se pone en la mesa es la cuestión migratoria, misma que esperaremos a ver cómo se irá a manejar, pero estamos seguros que va a haber excelente entendimiento entre nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum y el próximo presidente de los Estados Unidos. No le vemos ningún detalle adicional", dijo el diputado de Nuevo Laredo.

Diputada Ana Laura Huerta Valdovinos, de la Comisión de Comercio Exterior.

Insistió que una vez que Trump ostente el cargo habrá pláticas con la Presidenta de México para atender los asuntos fronterizos y migratorios, así como en el área comercial.

Asimismo, dijo que la situación migratoria en Tamaulipas se encuentra estable y sin signos de alarma, porque hay pocos indocumentados en la entidad, así como en la franja norte con EU.

Por su parte, la diputada Ana Laura Huerta Valdovinos sostuvo que no habrá una política de sometimiento al nuevo presidente de EU, asegurando que se tiene que negociar, "pero no tenemos por qué agachar la cabeza".

Pero confía que las amenazas que lanzó Donald Trump en los últimos meses no se cumplan y se haga política entre ambos gobiernos federales.

La presidenta de la Comisión de Comercio Exterior sostuvo que la relación comercial entre ambos países es estable, y se descarta la desbandada de empresas hacia Estados Unidos por presiones del nuevo presidente.

"Las plantas que están instaladas en donde se están haciendo los vehículos, son plantas que ya tienen mucho tiempo acá, son plantas que han hecho mucho beneficio, no sólo para nosotros, sino para los compradores de carros. De hecho, lo que nosotros comentábamos es que la mayor parte de esas fábricas, pues son para venta en el extranjero, no para venta local. Entonces, lo que nosotros creemos es que no va a haber un problema grave con esas negociaciones".