Miguel Herrera reconoce que está frustrado con la situación de Xolos

CIUDAD DE MÉXICO.- No lo niegan. Los Xolos de Tijuana se encuentran "golpeadísimos", tras empatar con Santos Laguna en la cancha Estadio Caliente. Y es que, durante la doceava fecha del Clausura 2024, dejaron escapar lo que hubiera sido su primera victoria en el torneo.

El entrenador del conjunto, Miguel "Piojo" Herrera, reconoció que se siente frustrado por la situación. Su "pobre" desempeño les ha valido el lugar dieciséis de la tabla general, con ocho solitarios puntos.

"No creo en maldiciones, situación que nos viene pasando por falta de contundencia. Me siento frustrado viendo que el equipo hace 93 minutos buenos y se va con las manos vacías. Reitero que, si la directiva sigue confiando en nosotros, seguiremos trabajando", aceptó en conferencia de prensa.

Respecto a la pelea que tuvo con un aficionado de Xolos, presente en las gradas del Estadio Caliente, sentenció que "entiende" la molestia de los fanáticos.

"Entiendo a la afición, no les puedo decir nada, están molestos, claro que están molestos, el equipo no gana, a mí me trajeron para eso y el equipo no gana, pero el equipo se está matando, el equipo pone huevos, determinación, nos ha faltado concentración, hay distracciones que cuando fallamos el rival no falla", finalizó.

¿Cuándo será el próximo partido de los Xolos de Tijuana?

Fecha: Viernes, 29 de marzo

Hora: 21:00 hrs.