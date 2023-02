Almada estaba muy ilusionado

CIUDAD DE MÉXICO.- En Pachuca molestó el enterarse por los medios de comunicación de que Diego Cocca era el técnico elegido para la Selección Mexicana y no Guillermo Almada .

"Creo que internamente sí le ha de haber afectado porque si tenía esa ilusión, es un hombre con mucho carácter, se va a sobreponer y viene un partido importantísimo, las Chivas, siempre ha habido un pique especial desde aquella vez que Pelé dijo que Pachuca era el equipo de México", comentó en el programa CANCHA MX.

Almada es el técnico que más ha utilizado a jugadores mexicanos en su once inicial, ocho Tricolores, en lo que va de este Clausura 2023.

"El Guille tiene una conexión con el jugador mexicano importantísima, que hace que saque todo, lo pone a competir al máximo y al jugador de 7 lo lleva a 9 y cuando es de 6 a 8 y cuando es de 8 a 10, eso sí, ha entendido la idiosincrasia del mexicano, está convencidísimo que hay un gran material en México para hacer un papel importante y por eso tenía esa gran ilusión de llegar a la Selección, decía 'Armando, yo sé que podemos hacer un gran papel, veo a los jugadores que tienes tú, que salen del América, los que tuve en Santos, los que vienen en León, hay mucha materia prima para hacerla'.

"Habrá que darle la oportunidad a Diego ahora que va a ser el entrenador de la Selección, de meterse con los jugadores mexicanos y ahí sí va a escoger lo mejor que hay, sí sería un poquito injusto comparar un aspecto con otro por los modelos tan diferentes", dijo Martínez, en alusión a que Cocca sólo utiliza a tres mexicanos en el once con más minutos.

Roberto Gómez Junco, columnista de CANCHA, tuiteó que la elección de Cocca deja claro quién manda en el futbol mexicano.

"No sé si sea el Grupo Orlegi, yo veo a 18 socios en la Federación y en la Liga, veo a un Comité que está integrado por gente muy capaz, dueños de los equipos, hablar así de ponerle nombre y apellido seria faltarle el respeto a todos los demás que están en la Federación y en la Liga.

"No es que busquemos un contrapeso, buscamos que mejore esta industria, que mejore el futbol nacional, que estén mejor los equipos, que haya más espectáculo y más ingresos, que el día de mañana podamos jugar una Libertadores, buenísima noticia que podamos jugar la Copa América, que nuestros jugadores tengan más escaparate y los equipos inviertan en estructura e infraestructura para seguir generando chavos que quieran jugar futbol y a final de cuentas sean las semillas que necesita la Selección en un futuro, eso es lo que nos importa, a nosotros nunca nos ha importado la política ni el qué dirán. Quisiéramos que todos fuéramos en el mismo barco y que todos viéramos el negocio como debe de ser, tenemos que ver el bosque y no el árbol, es nuestra forma de pensar, no nos gusta salir a los medios a decir ni nada, nos gusta que se vea el trabajo y los resultados", dijo.

PENSARON EN BIELSA

Grupo Pachuca se desmarcó del Comité de Selecciones Nacionales al ver que no iban en el mismo camino, ya que ellos impulsaban a Marcelo Bielsa.

"El fortalecimiento de la Federación también ha sido muy importante, en todos los aspectos comerciales, financieros, administrativos, hace una labor excelente. Ahora tuvimos este año que sí fue un año de terror, todo lo que sucedió, fue la tormenta perfecta y pensamos que tenía que fortalecerse la estructura deportiva dentro de la Federación y es lo que nosotros buscábamos y veníamos que tenía que ser.

"Por eso propusimos desde un principio que Bielsa podría ser ese director deportivo por el conocimiento que tiene y no nada más tener un impacto en la Selección mayor, sino en todas las que le siguen: la Olímpica, la Sub 20, la Sub 17, la Selección Femenil, sino también esa gente que tuviera una influencia muy importante en todos los clubes, que ayudara a todos los clubes a mejorar, a capacitar a nuestra gente de fuerzas básicas, a cómo mejorar todas las prácticas y cómo ser mejores en la producción de jugadores", comentó Armando Martínez, presidente del Pachuca.

El dirigente justificó el que los Tuzos declinaran la invitación a la Comisión de Selecciones Nacionales.

"Nuestro proyecto es muy demandante, Jesús anda metido en muchísimas cosas, ahora también el Oviedo de España y el Everton de Chile le quita muchísimo tiempo y tiene que estar metido al 100 por ciento; segundo, a veces hay diferentes formas de pensar y cuando las diferentes formas de pensar y las filosofías y algunos objetivos son diferentes pues es mejor hacerse a un lado, pero eso no significa que no apoyemos, apoyamos a la Liga, a la Federación y vamos a darle para adelante desde nuestra trinchera", comentó.