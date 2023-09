Ex Silbante de Liga MX revela que es muy difícil arbitrar al América

CIUDAD DE MÉXICO

Pese a que Maganda negó que exista una ayuda arbitral como tal, puntualizó que, al ser un equipo muy mediático, es necesario manejarse con cuidado.

"Para los árbitros, es muy difícil arbitrar al América porque recuerde que es un equipo muy mediático, lo que marquemos a favor o en contra. La Comisión deja muy en claro que lo que marquemos tiene que ser muy claro. Indicaciones que nos den, de que al América tiene que favorecer... No directamente enfrente de todos. Mandan a llamar a los árbitros centrales a un cuartito, pero a la luz pública, no", explicó en entrevista con el diario AS.

Y es que, en días anteriores, el América desató polémica porque, durante su duelo contra Querétaro, se validó el gol que anotó Igor Lichnovsky, pese a una presunta falta.

"Hay comentarios de árbitros experimentados, no puedo decir nombres, pero si comentaron que es una presión muy grande arbitrar al América porque su dueño es Televisa y recuerde que ellos ponen a los presidentes de la Federación y de la Comisión de Árbitros. Los últimos presidentes han salido de Televisa", continuó el exsilbante.

Asimismo, también habló de que no sólo el América pone condiciones al arbitraje, también seis equipos más de la Liga MX.

"América, Chivas, Cruz Azul, Pumas... Ahorita, últimamente, Tigres y Monterrey. A esos equipos mandan árbitros internacionales porque ellos los piden. Tienen a sus favoritos. No todos los árbitros pueden pitar al América, porque son muy exigentes y mandan cartas para que no les toque tal árbitro", finalizó.

¿Cuándo será el próximo partido de las Águilas del América?

Por lo pronto, el cuadro azulcrema se enfrentará a Toluca el domingo, 24 de septiembre, a las 12:00 (hora del centro de México) en el Estadio Nemesio Díez.