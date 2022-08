Es Mark Sánchez invitado de lujo en Rayados

Monterrey, México.- El ex mariscal de campo de origen mexicano en la NFL , Mark Sánchez , se puso la camisa de Rayados .

Aunque en broma dijo que los aficionados de Pumas "lo van a matar", porque antes acudió a un partido de ese equipo.

Sánchez, ex jugador de los Jets, entre otros equipos, alabó el Estadio BBVA, al que acudió este sábado de invitado aprovechando que esta en Monterrey por motivos de negocios

"Soy Rayado", dijo cuando se le preguntó si poniéndose la camisa que le regalaron ahora le iba al Monterrey.

"Está hermosa la vista con el Cerro de la Silla, está increíble, la locación y los aficionados", dijo.

Sánchez se quedó a presenciar el duelo entre Rayados y León

Dijo que es fan del soccer, aunque no sabe jugarlo.

"Me encanta porque no puedo jugar este deporte. Me encanta, las técnicas con los pies son difíciles y tengo respeto por ellos", añadió.

Apoya a México y EU

Por ser estadounidense de nacimiento y de raíces mexicanas, Sánchez dijo que apoyará a ambos países en el Mundial Qatar 2022.

"Claro (apoyará a México) y de los Estados Unidos también, soy mexicano-americano, y en la Liga mexicana el primer partido que he visto es el de los Pumas y me van a matar por esta playera, pero es como en mi carrera, yo apoyo a los Jets y luego están las Águilas, Vaqueros, todos", explicó.

Para tener en cuenta