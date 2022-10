Atlas Sub 20 no lo logró la hazaña

GUADALAJARA, Jalisco.-No hubo milagro en el Estadio Jalisco. El Atlas Sub 20 fue incapaz de remontar ante los Pumas y aunque empató 1-1, el resultado no le alcanzó, ya que el global quedó 5-1. De esta manera, el técnico del Atlas Sub 20, Omar Flores, se despidió del equipo para pasar a formar parte del cuerpo técnico de Benjamín Mora, entrenador del primer equipo del Atlas.