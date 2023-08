Adelantan el reinicio del Apertura 2023 de la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO

Claro es que los duelos del Monterrey y los Gallos Blancos estarán pendientes, pues en los próximos días disputarán sus respectivos partidos de cuartos de final de la ya mencionada competencia en la que también participan clubes de la Major League Soccer (MLS).

Cabe recordar que el torneo mexicano se detuvo algunas semanas para que se pudiera realizar la Leagues Cup, que terminó siendo un dolor de cabeza para la mayoría de los cuadros tricolores.

Así se jugará la Fecha 4

-Viernes 18 de agosto: León vs Mazatlán (19:06 hrs), Pumas vs Toluca (21:00 hrs), Puebla vs San Luis (21:06 hrs) y FC Juárez vs Chivas (21:10 hrs)

-Domingo 20 de agosto: Cruz Azul vs Santos (17:00 hrs), Atlas vs América (19:00 hrs) y Necaxa vs Tigres (21:00 hrs)

-Pendientes: Monterrey vs Xolos y Querétaro vs Pachuca

Así se jugará la Fecha 5

-Martes 22 de agosto: Chivas vs Xolos (19:00 hrs), Mazatlán Fc vs Puebla (19:00 hrs), FC Juárez vs Pumas (21:06 hrs)

-Miércoles 23 de agosto: América vs Necaxa (19:00 hrs), Pachuca vs Cruz Azul (19:06 hrs), San Luis vs León (21:00 hrs)

-Miércoles 30 de agosto: Tigres vs Santos (21:00 hrs)

-Pendientes: Querétaro vs Atlas y Toluca vs Monterrey