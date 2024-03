Faitelson explota contra José Ramón Fernández

David Faitelson, uno de los mayores alumnos de José Ramón Fernández no pudo más y ante las críticas de su 'maestro' por sus opiniones contra Guadalajara le respondió en redes sociales.

Fernández, quien fue jefe de Faitelson aseguró que existe una campaña contra el equipo rojiblanco por parte de Televisa y todos los que reciben un sueldo de la empresa.

"Ganar, ganar, ganar!" Esa fue la orden del mando americanista... Y todos los que cobran del mismo bolsillo, árbitros, jilgueros, vampiros y zopilotes, hablando maravillas de las jugadas del América y enfatizando los errores de Chivas. El problema es otro, Chivas tiene en su escritorio una SÚPER OFERTA por derechos de TV de Amazon Prime, igual que Tigres, y eso molesta a "Chapultepec 18", menciona el mensaje de José Ramón en Twitter.

Una opinión que tuvo respuesta por parte de David Faitelson, quien aseguró tener libertad de expresión en Televisa y reiteró que sus comentarios ante Chivas es por su bajo nivel.

"Por cierto, y para que quede bien claro: A mi nadie me ha ordenado aquí ¨pegarle¨ a nadie. Tengo la mayor libertad de la que he gozado en todos los medios donde he trabajado, incluyendo TV Azteca y también ESPN. Las criticas sobre Chivas son evidentes a partir de su pobre capacidad futbolística".

El ahora comentaría de TUDN siguió y de paso le dejó un fuerte mensaje José Ramón Fernández, al comentar que su defensa del equipo rojiblanco se debe a que la sala de prensa del Estadio Akron lleva su nombre.

"Y mire que hay quienes defienden a Chivas gracias a una ¨salita de prensa¨ que lleva su nombre. Las neuronas también se cansan...", finalizó Faitelson.