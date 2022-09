César Montes: Confianza a tope en el Tri

LOS ANGELES

El defensa de los Rayados, César Montes, vive buenos momentos con la Selección Nacional.

Pinta para ser titular en la Copa del Mundo Qatar 2022 y hasta ha portado el gafete de capitán, lo cual lo tiene ilusionado, pero comprometido y sin excesos de confianza para buscar quedar en la lista definitiva.

Aunque los capitanes de la selección son habitualmente elementos como Guillermo Ochoa y Andrés Guardado, Montes ya ha tenido la oportunidad en algunos duelos.

"Primero agradecido por la capitanía, es una gran responsabilidad y después nadie tiene su puesto seguro en el Mundial, en la lista definitiva, trabajo para ello y estos dos partidos (Perú y Colombia) seguramente serán importantes para eso", expresó Montes en Los Ángeles.

SE SIENTE CON CONFIANZA

Montes se ha ido apoderando del puesto de defensa central derecho en el once del estratega nacional Gerardo Martino.

Aún así dijo que no se puede sentir seguro de estar ya en la lista definitiva de 26 jugadores que irán a Qatar 2022.

"Poco a poco he ido agarrando confianza a nivel selección, teniendo más participación de minutos y eso me hace desarrollarme como persona y como jugador, me siento bastante capaz para poder realizar esa responsabilidad (ser capitán)", expresó.

VIENEN COSAS BUENAS

Montes, quien no pudo irse al futbol de Rusia hace unas semanas, dijo que por ahora está concentrado en hacer un buen papel con México y Rayados, quienes ya están clasificados a la Liguilla.

Eso, añadió, le traerá buenos dividendos para su carrera y su sueño de emigrar al Viejo Continente.

"Concentrado, sé que se viene la parte más importante en el torneo mexicano y a nivel selección", expresó Montes.

"Tenemos dos partidos importantes de preparación y estoy tranquilo por ello, con bastantes ánimos de poder enfrentar estos dos partidos y cerrar el torneo de la mejor manera porque se viene lo más importante para todos, tanto para México, como para Monterrey y en lo personal en mi carrera".

