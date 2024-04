Sería bueno ganar para que Chivas no entre directo a Liguilla: Jhon Murillo

Atlas ya no tiene nada que pelear en el Clausura 2024, pero quiere amargarle la existencia a Chivas en el Clásico Tapatío.

Por el momento, Chivas está ubicado en el séptimo lugar de la tabla con 28 puntos y requiere ganar para entrar al sexto que son los que entran sin la escala del Play In.

Atlas, en cambio, está eliminado de toda posibilidad de ir al Play In, por situarse en la posición 16, con 14 puntos y el deseo de ganar el Clásico Tapatío para evitar que Chivas acceda directo a la Liguilla.

"Sería bueno ganar para que no entren directo, además de darle una alegría a la afición, son muchas cosas buenas las que podemos conseguir como equipo. Llevo tiempo viviendo en México, me he dado cuenta de cómo se vive el juego, mis vecinos y la gente en la calle, me dicen que debemos ganar sí o sí, es lo que genera la rivalidad, tenemos una linda oportunidad", dijo hoy Jhon Murillo en conferencia de prensa realizada en la Academia AGA.

Al estar eliminado, Jhon Murillo le pide a la afición del Atlas que asista el viernes al entrenamiento a puerta abierta que se hará en el Estadio Jalisco a las 9:00 horas y sobre todo el sábado, el día del Clásico Tapatío.

"El objetivo no se consiguió, le pedimos a la gente que nos vaya a apoyar al entrenamiento del viernes, y el sábado, y claro queremos ganar el partido para cerrar bien.

"Si ganamos no es que salvamos la campaña, es un Clásico importante para la gente, es importante ganarlo para darle una alegría a la afición.

"(Chivas) es un rival competitivo, es un rival que viene en racha, hemos visto videos y será un partido disputado.

No es un juego normal, la gente me lo ha dicho, la ciudad está dividida, será muy importante para mí", declaró Jhon Murillo, quien jugará su primer Clásico Tapatío como jugador del Atlas.