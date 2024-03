Empate sin goles en el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas

Chivas y Atlas reflejaron su mal paso en la Liga MX con un empate sin goles en el Clásico Tapatío amistoso en Estados Unidos.

El Clásico Tapatío que se disputó en el BMO Stadium en Los Ángeles presentó un lleno en las tribunas, pero careció de emociones en el terreno de juego. No hubo superioridad por parte de Chivas o Atlas, y ante las escasas oportunidades generadas, se consumó el -0.

Ambos clubes presentaron diversas ausencias en la Fecha FIFA. El Guadalajara no convocó a Javier "Chicharito" Hernández y a Alan Mozo por molestias físicas, además de no contar con los seleccionados mexicanos Roberto "Piojo" Alvarado y Gilberto Chiquete; y Cade Cowell con la Selección de Estados Unidos Sub 23.

En tanto, en el Atlas no estuvieron presentes por estar con sus respectivas Selecciones Nacionales el colombiano Camilo Vargas, el peruano Anderson Santamaría, el venezolano John Murillo y el ecuatoriano Jordy Caicedo.

El partido únicamente sirvió para que ambos entrenadores, Fernando Gago y Beñat San José, observaran a los futbolistas que tienen pocos minutos de juego en el torneo Clausura 2024, donde ambos equipos navegan en las posiciones de media tabla hacia abajo.

Por parte de las Chivas inició José Juan Macías después de superar una lesión y ser suplente en los últimos encuentros, pero únicamente generó una jugada para asistir sin éxito.

ACCIONES

El canterano Jesús Brígido probó de larga distancia, pero su disparo pasó por un costado de la portería de José Hernández. Aunado a un remate de Isaac Brizuela que no fue a portería, fueron las únicas aproximaciones de Chivas en el primer tiempo.

Por parte del Atlas, solo Juan Manuel Zapata generó peligro con un remate de cabeza que fue desviado.

En la segunda parte, los Zorros tuvieron la oportunidad más clara de gol con un centro de Augusto Solari que no pudo conectar correctamente en el área Eduardo "Mudo" Aguirre.

El Rebaño respondió con un disparo desde fuera del área por parte de Carlos Cisneros que desvió el portero Pepe Hernández. Fue la reaparición del "Charal" Cisneros después de meses de inactividad por lesión y se suma a las variantes con las que contará Gago en el ataque.

Óscar Whalley también tuvo una única intervención para atajar el tiro de larga distancia del canterano rojinegro Carlos Cruz.

Sobre el final, el juego se suspendió momentáneamente por las bengalas que fueron lanzadas al campo por parte de los grupos de animación de ambos equipos.

Chivas y Atlas regresarán mañana a Guadalajara para reanudar su preparación en la Liga MX donde el Rebaño visitará el próximo sábado a Monterrey, mientras que los Zorros recibirán el domingo al Querétaro.

De acuerdo a @golesycifras, se registró un empate 0-0 después de 30 ediciones del Clásico Tapatío.