Fernando Gago apeló a sus propios tropiezos. El técnico de Chivas recordó sus caídas como jugador de Selección con Argentina y a nivel de clubes para rechazar que el Rebaño fracasó en Leagues Cup.

Al perder 5-4 en la serie de penales ante el Galaxy de Los Ángeles de la MLS luego de empatar 2-2 en tiempo reglamentario, Chivas no logró avanzar a la segunda ronda al quedar en último lugar de su grupo.

Sin embargo, Fernando Gago consideró que Chivas no fracasó en Leagues Cup.

"¿Qué es el fracaso? En el deporte no hay la palabra fracaso. Imagínate que todos tenemos anhelo de ganar, todos tenemos anhelo de crecer en la vida. Entonces creo que pasa muchísimo por volver a intentarlo y lo dice una persona que se lesionó cinco veces, perdí Final de Copa América, perdí Final de Libertadores, perdí Semifinal de Champions, perdí Final del Mundial, y no me considero un fracasado en el futbol por haber perdido, al contrario, son enseñanzas que dejan, y obviamente que volvemos a hablar del sentimiento del hincha estoy totalmente de acuerdo en que quiere ganar, pero hay formas de tratar de ganar y no lo llevemos solamente a que si pierdes un partido es un fracaso, si no todos los equipos que quedaron eliminados es un fracaso para ellos, y no lo comparto así", explicó el técnico de Chivas.

Desde la perspectiva de Fernando Gago, Chivas superó en la cancha al Galaxy.

"Dominamos el juego, generamos muchas situaciones de gol, creo que si no mal recuerdo seis remates dentro del área chica, y eso es muy difícil de conseguir en el futbol de hoy, el equipo lo consiguió, presionó y recuperó muchos balones en zona alta que no dejaba jugar al rival, y a partir de ahí volvíamos a generar. Hablar de merecimientos en el futbol de hoy es medio difícil de explicarlo porque hicimos todo para merecer ganar el partido, pero el resultado fue otro", indicó.

Chivas regresará a Guadalajara hasta el martes para enfocarse de nuevo en el Apertura 2024 de la Liga MX en donde se ubica en el séptimo lugar con 7 puntos.