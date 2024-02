Chivas busca cerrar el trámite en la Concachampions

La consigna para Chivas es simplemente cerrar el trámite ante el Forge Hamilton. Sin embargo, el técnico de Chivas, Fernando Gago tiene los pies sobre la tierra y no quiere trasmitir un exceso de confianza.

La noche de este miércoles en el Estadio AKRON a las 21:00 horas recibe al Forge Hamilton en lo que será el juego de Vuelta de la primera ronda de la Concachampions.

VENTAJA GLOBAL

El Rebaño de Fernando Gago tiene la ventaja del marcador Global por 3-1 conseguido en la Ida que se disputó la semana pasada, y para avanzar a la siguiente fase, tiene la opción de mantener el marcador con su portería en cero, o aumentar la distancia para evitar sorpresas del cuadro dirigido por Bobby Smyrniotis, que cuando decide atacar suele ser peligroso.

"Acá no hay nada cerrado, tenemos un partido muy difícil en el que nosotros sí tenemos la ventaja y debemos buscar ampliarla o mantenerla para avanzar a la siguiente ronda. No podemos pensar que ya está la clasificación, no es nuestro pensamiento y se ve en la manera que entrenamos.

"(El equipo tiene) mucha hambre, por lo que los veo en la forma de entrenar y convivir, el resultado es una consecuencia", dijo hoy el técnico de Chivas, Fernando Gago en conferencia de prensa realizada en las instalaciones de Verde Valle.

Por su parte, Jesús "Chapo" Sánchez, quien formó parte del equipo campeón en la Concachampions 2018, admitió su ilusión de coronarse nuevamente.

"Es cierto que es temprano para hablar de eso, pero es una gran oportunidad para todos el poder clasificar a otro Mundial, contento de estar en otra Concachampions, en un torneo internacional.

"Estoy muy contento, disfrutando de ayudar desde donde me toque. Debemos jugar como si fuera el primer partido, si salimos relajados nos puede costar.

"Hay buen ambiente, buenas sensaciones, todos jalan parejo, cada uno aporta su granito de arena. La ilusión siempre está, el levantar un título con edte equipo siempre es muy bonito, pero el objetivo de mañana es ganar".

Para el juego, como ha sido la costumbre de Gago desde su arribo al Guadalajara, prefiere no dividir al plantel en uno titular para la Liga MX y un alternativo para la Concachampions, por lo que el once inicial ante el Forge depende más de la condición física en la que se encuentre cada elemento tras haber jugado el sábado ante Bravos de Juárez.

"Por ahora, no tengo definido quién juega y quién no", ha explicado el estratega de las Chivas.

Lo que es probable es que para el juego de Vuelta frente al Forge puedan repetir algunos jugadores que participaron la Ida como el portero Óscar Whalley, quien no ha tenido actividad en la Liga MX, así como jugadores como Jesús Sánchez, José Castillo, Leonardo Sepúlveda, Pável Pérez, Yael Padilla, Armando González, Ricardo Marín, y Cade Cowell, entre otros.