Le emociona ´Chino´ Huerta

Cuando César Huerta apareció en la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2023 con una playera que decía "Re Hecho en CU" tomó por sorpresa al técnico nacional, Jaime Lozano, quien desde uno de los palcos del Estadio Olímpico Universitario se emocionó porque esta camiseta removió su historia con los Pumas.

"La verdad sí me emocionó mucho, removió muchas cosas, no me lo esperaba, fue una sorpresa muy padre", mencionó Lozano.

Durante el Clausura 2004, el ahora director técnico del Tricolor, sacó una playera similar que decía "Hecho en CU" con la cual rindió homenaje a la UNAM, a sus padres que estudiaron en la Máxima Casa de Estudios y al conjunto felino.

El "Chino" Huerta nació futbolísticamente en Chivas, sin embargo, su destello como jugador se dio en Pumas y de ahí esta frase, que también fue para homenajear la carrera de Lozano.

Por otra parte, el técnico de la Selección Nacional también tiene una plática pendiente con Huerta, ya que hablará con él sobre la forma de cobrar los penales.

Cuando estuvo con el Tricolor, Huerta uso una técnica que levantó polémica, pues falló en varias ocasiones al intentar engañar al portero.

"Vamos a platicar con él, todavía no hemos hablado respecto al tema", detalló Lozano.