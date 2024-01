Va ´Jimmy´ por las Copas

Jaime Lozano quiere levantar las Copas en este 2024.

La Selección Mexicana encara el Final Four de la Nations League y la Copa América, torneos que nunca ha ganado y que pintan como el gran desafío para el técnico.

En charla con Grupo REFORMA en el Centro de Alto Rendimiento, casa del Tricolor, Jimmy expresó sus propósitos de Año Nuevo.

"Eso (los títulos) lo voy a pedir siempre, partido a partido, pero ir ganando, ya conociendo ahorita por lo menos a los próximos rivales. Siempre enfocarte en lo que tienes que hacer para poder ganar y seguir avanzando y ganar Copas para la Selección", expresó Lozano.

A inicios del año anterior, la FMF ignoró su proyecto para dirigir al Tricolor mayor. La sacudida en el organismo, en junio, obligó a que la nueva directiva apostara por él como interino. Jaime respondió a la confianza con el título de la Copa Oro.

Elegido como el DT para el proceso al Mundial del 2026, también clasificó al equipo al Final Four, competencia que conquistó Estados Unidos en sus dos primeras ediciones.

"Afortunadamente, las cosas se dieron, salieron, trabajamos bien; tanto el staff como los jugadores tenían mucho la intención de dar vuelta a todo lo que estaba pasando previo a la Copa Oro", mencionó.

Este año, después de buscar la corona por primera vez en la Concacaf Nations League, México probará su real nivel contra potencias sudamericanas en la Copa América 2024.

Sólo que Lozano no rehúye a los retos, consciente de que no basta con ganar.

"Y presión... siempre. Para mí, la presión es de adentro hacia afuera, siempre lo he visto así, desde que era jugador. Al final, con la vida y las experiencias he aprendido a concentrarme en lo que me tengo que concentrar, a saber las cosas que dependen de mí y darles toda la importancia del mundo.

Después, la Selección es esto, partido a partido ir construyendo algo importante, ir cosechando cosas importantes y después, sin duda, dar resultados, tanto de ganar partidos como que el equipo siga creciendo en una idea, que la mentalidad siga a tope y que todos nos sintamos muy orgullosos de lo que proyecta y transmite la Selección", proyectó el técnico del Tricolor.