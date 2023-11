Qué bueno que no me ves como la misma persona.- Chicharito

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de las críticas por parte de Ricardo Ferretti por lamentar que la afición celebre más una derrota de una selección que no es la suya y no un triunfo de la Mexicana, Javier Hernández le respondió al "Tuca".

"Chicharito", quien actualmente se recupera de una lesión y busca equipo tras su salida del Galaxy, le dijo que le alegra que ahora se deje llevar más por el corazón que por la cabeza, una de las críticas del ex técnico de Tigres y Pumas.

"Querido 'Tuca': qué bueno que ya no me ves como la misma persona de hace casi ocho o nueve años, que tuvimos la dicha y fortuna de poder trabajar juntos y que me dirigiste y que conseguimos el pase a la Copa Confederaciones", dijo el atacante en un video publicado en sus redes sociales.

"Qué bueno, porque eso quiere decir que estoy creciendo, voy creciendo mucho, que ya no soy esa misma persona".

El tricolor también indicó que él tiene admiración hacia el entrenador, quien hizo sus críticas desde Futbol Picante, programa de ESPN al que se unió hace unas semanas.

"Segundo: comentaste algo en el video que yo vi al final que antes era más cabeza y ahora soy más corazón y me dejé llevar por el corazón, tienes toda la razón y eso me encanta también. Tengo solamente una vida y no sé cuándo me vaya a ir de este universo y voy a vivir con el corazón por delante le guste o a quien no le guste.

"Y luego tercero: yo quiero decirte que yo te amo, te admiro, fuiste uno de los mejores jugadores extranjeros que han pisado mi país y que eres uno de los mejores entrenadores en toda la historia de mi país y que aunque no opinemos igual fíjate a lo que me refiero, que todavía puedo hablar de cosas más positivas que negativas. Decir que me pudiste dirigir en la Selección Mexicana es también uno de mis grandes logros, que te mando un fuerte abrazo y que te deseo lo mejor", declaró.

Agregó que el mismo "Tuca" le confirma que los cambios son buenos porque antes hablaba mal de la prensa y ahora es parte de ella.

"Ah, y también otra cosa, no es por mal plan 'Tuca', pero yo también recuerdo que cuando hablábamos hace ocho años cómo te expresabas sobre la prensa y ahora eres parte de ella. ¿Ves? Los cambios son chingones. Simple y sencillamente mi punto era que hay formas en que igual se puede criticar y también hay formas de que todo sea más productivo que negativo", manifestó.

Tras el pase a las Semifinales de la Nations League y a la Copa América, donde sufrieron ante Honduras, "Chicharito" estableció que hay cosas por mejorar, pero que siempre es mejor pensar positivamente y contar con el apoyo de la afición, lo que generó críticas, entre ellas las del "Tuca".