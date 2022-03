Buscan llevar la franquicia de Querétaro a Culiacán

Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, dejó clara su postura sobre llevar la franquicia de Querétaro a su estado, específicamente a Culiacán, ya que la Liga MX dejó claro que Grupo Caliente, quien se hará cargo del club de los Gallos, tienen un año para vender al equipo.

Este lunes, Rocha aseguró que el hará todo lo que está en sus manos para que la institución en estos momentos queretana, acabe en su estado.

"De manera transparente yo la buscaría, ya me buscaron, voy a ver. Es traer un espectáculo para los 'Culichis'. Le gusta a la gente el futbol transparante. Primer lugar, no se quieran venir para acá porque no los quieren nada más un año. La segunda es cuáles son las condiciones en las que vamos a recibirlo", comentó.

Es decir, el actual gobernador no quiere que un posible traspaso de franquicia sea solamente por poco tiempo, ya que quiere que sea de forma permanente.

Seguramente en los próximos meses veremos a varios estados buscar esta opción, ya que hay localidades en donde esto significaría un importante crecimiento en el tema turístico y deportivo.