Nunca dije que quiero salir del América.- Brian Rodríguez

Jaime Ugarte Bravo

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 25-Aug-2023 .-A pesar de las especulaciones sobre una posible salida del América, Brian Rodríguez negó que su futuro esté lejos de Coapa.

"Quería hablar sobre ese tema. Se habló mucho y no me gusta tampoco, pero es personal. Yo nunca dije que quiero salir de América, eso nunca salió de mi boca, me siento muy contento acá, los compañeros me respaldan, los directivos pagaron mucha plata. Eso nunca salió de mí y quédense tranquilos que voy a estar trabajando", dijo el delantero uruguayo en conferencia de prensa.

En los días pasados existieron rumores que indicaban que el agente del futbolista sudamericano analizó la posibilidad de un traspaso al Peñarol, sin embargo, Rodríguez aseguró que actualmente está enfocado en el equipo y sólo piensa en obtener buenos resultados con las Águilas.

"Tranquilo, trabajando con el equipo, pensando solamente en jugar y ganar, pensando, trabajando acá. Mi representante resuelve con el club lo mejor para cada uno. Mi cabeza está en el club y salir campeón acá", confesó.

El extremo ha sido una de las piezas importantes en este arranque del proceso del entrenador André Jardine al frente del club de Coapa, pues en las primeras jornadas del Apertura 2023 ha conseguido anotar dos goles y dar una asistencia.

Ahora, la siguiente prueba para Brian y compañía será enfrentar a León, este sábado en el Estadio Azteca.

"Será un partido duro, con León se forma eso también. Qué lindo enfrentar un partido así, va a ser un buen juego para el público", reconoció el número "7".