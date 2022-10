Así jugará el Atlas de Benjamín Mora

"Mi futbol es romántico, me encanta atacar, presionar, ser protagonista. No dejo a la especulación el juego, sino voy a buscarlo, porque en la vida soy así, no espero las cosas, voy a buscarlas", aseguró el nuevo técnico de los Rojinegros, quien recibe una oportunidad inmejorable en el Atlas de la Liga MX.

"La necesidad de éxito, de triunfo, de salir a demostrarte a ti y a los demás, es más grande que la comodidad de estar en tu país", dijo Mora a CANCHA en 2019.

"Todo en la vida es consecuencia de un trabajo y un esfuerzo que haces. Todo llega de acuerdo a cómo lo vayas generando. Me considero un creador de mi propia realidad, no me pongo límites", añadió.

Su primera aventura, en 2011, fueron los Xolos de Tijuana en Tercera División y luego en Fuerzas Básicas, donde llegó a viajar en autobús hasta 44 horas para ir a partidos y así forjar en él la disciplina, el esfuerzo y la dedicación.

En la Liga MX estuvo un torneo junto a Carlos de los Cobos, en el Querétaro y tuvo la posibilidad de dirigir en la Copa MX del 2012, siendo auxiliar.

"Fue una experiencia inmensa para mí y ahí fue donde yo me di cuenta que nací para esto. Más allá de si sea bueno, malo o regular, esto me encanta, es mi pasión y todos los días trato de aprender", explicó en ese entonces.

Después fue auxiliar en el Atlante, en 2013; en el Atlético Chiapas, en 2014, al igual que en los Dorados. Regresó a Chiapas y su último equipo en México fueron los Cafetaleros de Tapachula, en 2015.

"El mexicano no cree en el mexicano y ahí me costó mucho trabajo poder demostrar y tener oportunidades que valieran la pena y estuvieran a la altura de mis expectativas. Yo sabía que ahí no podía hacer una carrera pronto y tenía que buscar afuera", reflexionó.

Hoy, esa chance que tanto anheló la tiene al frente de los Rojinegros del Atlas.