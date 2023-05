Atlas presume logros con Orlegi

Como consecuencia de los títulos, enfatizaron en la obtención de seis balones de oro en el periodo 2021-2022, y que su portero Camilo Vargas en dos ocasiones ha sido designado MVP.

Pero también resaltaron al Atlas femenil, ya que desde 2019 se ha clasificado al 90 por ciento de las Liguilla, y su ex jugadora, la delantera Alison González fue campeona de goleo y Balón de Oro.

Atlas también resaltó la conquista de campeonatos en sus Fuerzas al coronarse en las categorías Sub 18 en el Clausura 2022, Sub 15 en el Apertura 2019, Sub 13 en el Verano 2019, así como la participación de 20 canteranos en el equipo de Primera División.

En el video se proyecta al presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri en una reunión que sostuvo con algunos aficionados en el club Atlas Colomos, en enero de 2020, y en el cual él tenía la certeza de que Atlas sería campeón, pero ponerse un plazo, lo cual en aquel momento causó molestia entre sus seguidores.

"Atlas va a ser campeón, de eso yo no tengo duda. Lo que sí te puedo decir es que yo no voy a hacer campeón al Atlas, al Atlas lo vamos a hacer campeón nosotros, nosotros me refiero a la afición, a los medios que realmente quieren y creen en Atlas, y que comunican las cosas adecuadamente, nosotros los colaboradores y la directiva, nosotros los jugadores y cuerpo técnico. No yo, esto no es de una sola persona", dijo en aquel entonces.

Después, aparece el presidente del Atlas, José Riestra, quien asumió en noviembre de 2020 para tomar el lugar de Pedro Portilla. El video toma unas declaraciones de José Riestra en junio de 2021, previo al inicio del Apertura 2021 en el cual el Atlas sería campeón de Liga después de 70 años.

"Cómo lo veo (al Atlas) en cinco o seis años, pues mira, en México hay una tradición de que uno le va poniendo estrellitas al escudo cuando va consiguiendo grandes cosas. No por el simple hecho de conseguir eso, sino por haber establecido un buen proceso que nos puedan llevar a eso, hay una historia atrás en el Grupo que lo respalda de que aquí será", dijo José Riestra.